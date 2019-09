Engelse Ed wacht Brexit niet af en is 'officieel' Nederlander: "Nu feesten!"

WATERLAND - "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Met deze woorden werd het vanochtend officieel: de van oorsprong Britse Ed-Stanley Smith is Nederlander. Daarmee is er een einde gekomen aan de onzekerheid waarin hij sinds de Brexit leeft. En Ed is niet alleen, want de laatste tijd zijn er steeds meer naturalisaties van voormalige Britse inwoners.

"Dat valt me wel op, ja", vertelt burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van Waterland. "We hebben veel meer Engelsen die Nederlander willen worden. En negen van de tien keer is dat vanwege de Brexit."

Ed woont al bijna twintig jaar in Nederland en heeft een volledig leven opgebouwd. "Met een vrouw, kinderen, een hypotheek én Nederlandse grijze haren", grapt hij. "Maar toen kreeg ik begin dit jaar ineens een brief, dat ik tot juni 2020 mag blijven."

Wilhelmus

Zover liet hij het niet komen en daarom heeft Ed sinds vandaag de Nederlandse nationaliteit. Daarmee is de onzekerheid voorbij, alhoewel het nog wel even spannend was. Op de vraag of hij het zesde couplet van het Wilhelmus wilde zingen, bleef het angstvallig stil. "Maar ik moet volgens mijn kinderen niet zingen, want het is veel te vals", lacht hij. "Nu ga ik feesten."