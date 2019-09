Organisatie wil zorgen over Brexit-uitzwaaimoment wegnemen: "Vóór en dóór Wijk aan Zeeërs"

WIJK AAN ZEE - Brexit aan Zee. Zo heet het evenement dat op papier klein was, maar in de praktijk toch een groot feest lijkt te gaan worden. Volgens organisator Marcel Korver hebben zelfs mensen uit Amerika en China kamers geboekt om er bij te kunnen zijn op 31 oktober, wanneer het Verenigid Koninkrijk vanaf het strand van Wijk aan Zee wordt uitgezwaaid.

Maar niet iedereen staat te springen, want vanuit de badplaats klinken zorgen over het evenement. Een deel van de inwoners vreest die dag voor een invasie die hun dorp onleefbaar maakt.

'Vrees voor de duinen'

"Ik hoop niet dat ons dorp veranderd in een festivalterrein en dat het hier een soort Lowlands wordt", aldus Anneke van Genderen van de Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee. "Hoe gaan al die mensen op het strand komen? Ik vrees voor de duinen. En vooral: hoe gaan ze hier weg komen? Het lijkt me niet zo'n succes als er tot 12 uur 's nachts files staan. Iedereen hier moet de volgende dag gewoon weer naar zijn werk."

Ook vreest zij dat het evenement wordt gekaapt door de commercie. "Je moet er toch niet aan denken dat de Wijk aan Zeeërs allemaal vrijwilligerswerk doen en straks iemand flink aan dit evenement blijkt te hebben verdiend. Ik heb begrepen dat er mensen uit het dorp bij de organisatie betrokken zijn, dus ik ga er van uit dat ze er op toezien dat dit niet gebeurt."

Niet te massaal

Jan van der Land is één van die Wijk aan Zeeërs met wie de organisatie contact heeft gezocht. "Het wordt zeker leuk", zo vertelt hij positief, "maar het moet wel een beetje passen in de traditie van het dorp. Het moet niet te massaal zijn. Ik zou het niet goed vinden als 10.000 man naar één band komt kijken. Nee, het gaat om de Brexit. We nemen afscheid van een heel goede vriend."

Macel Korver heeft de kritische geluiden opgevangen. "Heel begrijpelijk dat de mensen bezorgd zijn. Maar er bestaan ook misverstanden en die wil ik graag wegnemen. Ik heb gehoord dat mensen uit Wijk aan Zee denken dat ze moeten betalen om op het strand te komen. Dat zou ik nooit laten gebeuren. Wij komen daar een feestje geven vóór de Wijk aan Zeeërs, mét de Wijk aan Zeeërs en ook voor de hele wereld. We hebben de mensen in Wijk aan Zee zoveel mogelijk betrokken bij onze plannen, want we beseffen heel goed dat we maar te gast zijn. We gaan ongelooflijk ons best doen om er iets moois van te maken, iets waar de mensen nog lang op terug kunnen kijken."

Verbinding

Mede-organisator Harm Fluijt: "We nemen afscheid van een goede vriend en dat doen we via een evenement waarbij verbinding centraal staat. Muziek speelt een belangrijke rol, maar er is ook een foodmarkt en straattheater."