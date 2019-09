Tienduizenden euro's geïnd bij grote actie van politie en Belastingdienst

HAARLEM - Voor mensen die nog een schuld hebben openstaan was het vandaag oppassen geblazen in Haarlem. Daar hield de Belastingdienst samen met de politie een grootschalige controle. Automobilisten die nog een bedrag aan de fiscus schuldig zijn, konden kiezen: betalen of met de benenwagen verder.

De actie heeft de overheid geen windeieren gelegd: ruim 39.000 euro werd er geïnd en 34 auto's zijn door de dienst in beslag genomen.

De actie vond plaats bij het Reinaldapad in Haarlem. Jurgen van Dijk, medewerker van de Belastingdienst, coördineerde de boel. Als de schuldige automobilisten eenmaal van de weg zijn gehaald, gaat de Belastingdienst met ze in gesprek over de openstaande schuld. Jurgen: "Dan zijn er eigenlijk twee simpele mogelijkheden. Ze betalen de belastingschuld of ze betalen niet, en in dat geval leggen we beslag op de auto."

Grote actie

Jaarlijks worden er zo'n 300 van dit soort acties gehouden in Nederland. Het is de zevende in Haarlem van dit jaar. Met scanners worden de nummerborden gecontroleerd, alleen de automobilisten met schulden boven de 1.500 euro worden van de weg geplukt.

En ook dit jaar was het een groot succes. Voor de Belastingdienst dan. Meerdere belastingontwijkers verlieten -waarschijnlijk niet geheel onterecht - vloekend en tierend de controle. Zo kwam er een bitter eind aan de vakantie van een jong stel dat net van Schiphol kwam. Zij lieten de auto staan en liepen met een rits koffers door naar huis.

Slechte publiciteit

Een dakdekkersbedrijf dat zijn bestelbusje op de sleepwagen zag belanden, koos er voor om ter plekke alle bestickering van de auto te trekken. "Die zagen de slechte publiciteit niet zitten", vertelt een woordvoerder van de Belastingdienst tegen NH Nieuws.

Openstaande schulden

Volgens de Belastingdienst heeft 1 op de 200 gescande voertuigen een schuld openstaan. De openstaande schulden lopen uiteen van inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en zorgverzekeringswet.

"De openstaande bedragen die ik gezien heb variëren van 50 euro tot 3 miljoen", vertelt Jurgen. "In Haarlem rekende iemand, eerder dit jaar, zelfs 95.000 euro af."