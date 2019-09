Automobiliste gewond na korte dollemansrit door Krommenie

KROMMENIE - Een vrouw in Krommenie is vanmiddag gewond geraakt toen zij met haar auto tegen een boom knalde. Volgens omstanders zou ze per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem hebben ingetrapt.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 17.15 uur aan de Plutostraat. De vrouw reed over het voetpad, door een tuin, ramde een paal en kwam tegen een boom tot stilstand.

Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd.