Topman Schiphol: 'Voorlopig geen acties beveiligers op luchthaven'

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol zullen de komende weken geen acties zoals werkonderbrekingen houden op Schiphol. Dat zegt president-directeur Dick Benschop tegen NH Nieuws. Afgelopen zondag zouden de beveiligers vanwege een cao-conflict de hele dag een estafette-staking houden, maar ging op het nippertje niet door omdat FNV en Schiphol weer om tafel gingen.

Vakbond FNV en Schiphol liggen overhoop over een aanbesteding voor nieuwe beveiligingsbedrijven. De bond wil dat Schiphol eist dat bedrijven zich aan de cao Particulieren Beveiliging houden. Volgens Schiphol mogen er vanwege Europese wetgeving geen eisen over specifieke cao's in de aanbesteding staan. FNV bestrijdt dat en had voor afgelopen zondag een dag vol werkonderbrekingen gepland.

Die acties werden op het laatste moment afgeblazen omdat de twee partijen akkoord gingen om weer met elkaar in gesprek te gaan. Volgens Schiphol-topman Benschop ligt het conflict nu ter beoordeling van drie kantonrechters. Zolang zij de zaak bestuderen is afgesproken dat er geen acties worden gepland. Benschop verwacht de komende weken geen werkonderbrekingen van de beveiligers.

Vandaag werd ook bekend dat FNV weer met KLM in gesprek gaat over de cao van het grondpersoneel van de maatschappij. Afgelopen maandag en gisteren werd er tussen 8.00 en 10.00 uur gestaakt en moest KLM noodgedwongen vluchten schrappen en ontstonden er vertragingen. FNV dreigde met langere stakingen als KLM niet zou ingaan om de looneisen van de bond.

Gisteren staakte ook het cateringpersoneel van KLM tegelijkertijd met de grondmedewerkers vanwege een cao-conflict. FNV Catering en KLM zijn tot nu nog niet nader tot elkaar gekomen.