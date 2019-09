Doodgestoken Jay-Ronne (18) herdacht in Amsterdam: "Het geweld moet stoppen"

AMSTERDAM - Jay-Ronne Grootfaam, de 18-jarige jongen die deze week om het leven is gekomen bij een steekpartij in Amsterdam, is vandaag door familie, vrienden en kennissen herdacht. Zij kwamen samen bij de flat Florijn, de plek waar hij dinsdag werd neergestoken.

Aanwezigen legden hier bloemen neer en staken kaarsjes aan. Ook werd muziek gespeeld van Grootfaam, die ook bekend stond als rapper TrappyDemon. Collega-rapper Meltjoo, die bevriend is met zijn moeder, was erbij. "Het moet stoppen nu. Zinloos geweld moet echt stoppen nu", vertelt zij.

Berryl, ook een vriendin van de moeder van Jay-Ronne, maakt zich grote zorgen over het geweld in Amsterdam Zuidoost. "Wat ik zie is heel veel moord. Dit moet echt stoppen! Anders gaan wij én onze kinderen eraan en dan hebben wij geen toekomst meer."

Twee verdachten

Jay-Ronne Grootfaam werd dinsdagmiddag even na 19.00 neergestoken. Hij werd direct gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de volgende dag aan zijn verwondingen overleed.

De politie is nog steeds op zoek naar twee mogelijke daders. Volgens het signalement waren het twee relatief kleine mannen die op de dag donkere kleding en een capuchon droegen.