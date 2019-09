Verdachten van steekpartij in Den Helder blijven langer vastzitten

DEN HELDER - De twee verdachten van de steekpartij in Den Helder blijven langer vastzitten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws.

Op 26 augustus vond er een steekpartij plaats in het centrum van Den Helder. Wat zich exact heeft afgespeeld in de winkelstraat is nog niet duidelijk. Bij de steekpartij raakten een man en een vrouw dusdanig gewond dat zij allebei naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische assistentie te verlenen.

Motief onbekend

De twee verdachten zijn later die dag aangehouden in een woning in de Breewaterstraat. De rechter heeft vandaag besloten dat de jongste verdachte nog 30 dagen langer vast blijft zitten, de oudere verdachte blijft 90 dagen langer in de cel.

Het voorarrest wordt verlengd omdat het dossier nog niet compleet is. Een woordvoerder van het OM zegt dat er nog onderzoek wordt gedaan naar het motief van de verdachten.