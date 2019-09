Heemskerk loopt massaal uit voor de kortebaan

HEEMSKERK - In grote getale slepen Heemskerkers vandaag koelboxen vol drank naar de Marquettelaan. De kortebaan, die traditiegetrouw op donderdag wordt gehouden, is voor veel dorpelingen het hoogtepunt van de feestweek.

En ze verzaken nooit, merkt een van de bezoekers direct op. "Als Heemskerker moet je dat gewoon ieder jaar meemaken", zegt hij tegenover NH Nieuws. "Vorig jaar heeft het van het begin tot het eind geregend. Er moest zelfs nieuw zand voor de baan worden geregeld, waardoor het pas laat in het donker eindigde. Maar iedereen bleef, en dat is nu typisch Heemskerk."

"De kortebaan moet je gewoon ieder jaar meemaken"

Ook vandaag stonden er weer drommen mensen met een wedformulier in de hand te kijken naar de pikeurs met hun paarden. Niet zelden met een blik bier in de hand. "Dit is een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis. En dit doen we al vanaf jongs af aan. Je zoekt je kennissen en vrienden op, en je maakt er gewoon een geweldig feest van."

De feestweek in Heemskerk duurt nog tot en met vrijdag 6 september.