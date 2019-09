Verdachte van tiental inbraken door politie van luxe jachtschip geplukt

HUIZEN - De politie heeft dinsdag een man aangehouden die verdacht wordt van zeker tien woninginbraken, waaronder vijf in 't Gooi. De serie-inbreker werd opgepakt op een luxe jachtschip in de haven van Amsterdam.

De verdachte, een 45-jarige man uit Alphen aan den Rijn, wordt verdacht van drie inbraken in Huizen, één in Laren en één in Blaricum. Daarnaast zou hij in Blaricum ook een fiets hebben gestolen.

Het luxe jacht waarop de man verbleef is door de politie in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie beslag gelegd op zijn bankrekening.