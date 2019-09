Babyboom of grijze haren? Zo ontwikkelt de bevolking van Noord-Holland zich tot 2040

NOORD-HOLLAND - Met ruim 2,85 miljoen inwoners is Noord-Holland na Zuid-Holland de meest bevolkte provincie. Maar is dat over twintig jaar nog zo? Om het beleid af te stemmen op de toekomstige werkelijkheid stelt de provincie eens in de zoveel tijd een prognose op, waaruit blijkt hoe de bevolking zich ontwikkelt. NH Nieuws dook in de cijferbrij en zette per regio de opvallendste voorspellingen op een rij.

Eerst de provincie als geheel: de bevolking zit op dit moment flink in de lift, want er komen meer Noord-Hollanders bij dan dat er vertrekken en er worden meer Noord-Hollanders geboren dan er overlijden. Omdat die trend zich de komende jaren voortzet, voorspelt de provincie dat in 2040 de bevolking veel groter is dan vandaag de dag.

Huishoudens

In de komende twintig jaar komen er ongeveer 390.000 Noord-Hollanders bij, waardoor de provincie in 2040 naar verwachting 3,25 miljoen inwoners telt. Omdat lang niet iedereen een eenpersoonshuishouden runt, ligt het aantal extra huishoudens in 2040 lager dan 390.000: de provincie gaat uit van 214.000 huishoudens.

Een van de redenen om de bevolkingsprognose bij te houden, is de woningbehoefte. Want hoeveel extra woningen moeten er gebouwd worden om iedereen te huisvesten? De provincie gaat uit van 202.000 extra woningen. Dat dit aantal lager ligt dan het verwachte aantal extra huishoudens heeft te maken met woonvormen waarbij in één huis (bijvoorbeeld een studentenhuis) meerdere eenpersoonshuishoudens worden gerund.

Regio-verschillen

Toch zijn er grote regionale verschillen, benadrukt de provincie. Grofweg loopt er scheidslijn tussen het noorden van de provincie, waar de bevolking krimpt (Noordkop) of nagenoeg gelijk blijft (Westfriesland), en het zuiden van de provincie, waar de bevolking matig (Gooi) tot sterk (Zaanstad/Amsterdam) groeit.

Bovendien groeit of krimpt niet iedere bevolkingsgroep in iedere regio even hard. Met uitzondering van de groep 65+'ers, die overal uitdijt, zijn er flinke regionale verschillen. Benieuwd hoe de bevolking in jouw regio zich de komende twintig jaar ontwikkelt? Klik op de naam van de betreffende regio voor een blik op de meest opvallend cijfers.

