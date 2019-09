Hoornse probleembrug na grondige reparatie weer open

HOORN - Eindelijk is de Hoornse Ottobrug, in de volksmond Otto's Brug, weer open. In juli werd de brug per direct afgesloten, omdat een funderingspaal niet was teruggeplaatst tijdens een renovatie. Maar nu moeten de problemen definitief tot het verleden behoren.

In Hoorn begrijpt nog steeds niemand hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren. Begin dit jaar wordt Otto's Brug onder handen genomen voor een grote renovatie. Maar als tijdens onderzoek blijkt dat één van de vier funderingspalen is verwijderd en niet meer wordt teruggeplaatst, grijpt de gemeente gelijk in.

Er ontstaat veel kritiek. Op aannemer Ploegam, maar ook op de gemeente. "Je zou zeggen dat een toezichthouder moet hebben gezien dat die paal is verwijderd, maar dat is niet gebeurd. Dat moet worden onderzocht", vertelt raadslid Roger Tonnaer.



'Nooit gelet op de brug'

Maar op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren heeft ook wethouder Simon Broersma geen antwoord. "Dat is een goede vraag. Dat vragen wij ons ook af. De beide kademuren zijn vernieuwd, dat was de opdracht. Op de brug hebben we nooit gelet."

Volgens raadslid Tonnaer is er nog meer mis aan de brug, maar de wethouder ontkent dat. "Dat is decor. Het had misschien iets netter gekund, maar ook daar wordt nu naar gekeken", vertelt hij eind augustus.



Begin deze week is de brug weer teruggeplaatst, en nu dus weer open voor het verkeer. Wanneer het onderzoek naar de oorzaak wordt afgerond, is nog onduidelijk. Daaruit moet ook blijken wie er verantwoordelijk wordt gehouden voor de extra kosten die zijn gemaakt.



