Buschauffeur niet vervolgd voor dodelijk ongeluk bij station Alkmaar

ALKMAAR - De buschauffeur die begin dit jaar op station Alkmaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk wordt daarvoor niet vervolgd.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat de chauffeur uit Zuidoostbeemster niets kan worden verweten, zo meldt de krant.

De chauffeur van lijn 166 wilde op 3 januari rond 23.00 uur 's avonds vanaf het station de Stationsweg inslaan, maar zag niet dat er op dat moment twee mensen onder het poortgebouw door naar de bussen liepen. De twee werden geschept, waarna de 82-jarige Alkmaarse onder de bus terecht kwam. Ondanks pogingen haar te bevrijden, overleed ze ter plaatse. Haar man raakte gewond, maar overleefde het ongeluk wel.

Uit onderzoek is gebleken dat het licht onder het poortgebouw op het moment van het ongeluk defect was. Daardoor werden buschauffeurs met avonddienst herhaaldelijk opgeschrikt door voetgangers die ogenschijnlijk vanuit het niets voor hun bussen opdoemden.

Slecht zicht

Hoewel het OM geen mededelingen over de zaak doet, is inmiddels duidelijk dat de chauffeur zich niet voor de rechter hoeft te verantwoorden. Waarschijnlijk is de zaak tegen hem geseponeerd omdat het voor de hand ligt dat hij het echtpaar vanwege de defecte verlichting niet heeft zien aankomen.