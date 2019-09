'Personeelstekort kinderopvang drie keer groter dan in onderwijs'

WEESP - De personeelsproblemen op scholen zijn al nijpend, maar op kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang is de nood helemaal hoog. Daar is alleen veel minder aandacht voor, zegt Willy Verweij. Zij is directeur van Kinderopvang Kidswereld in Weesp.

"Het onderwijs heeft problemen. Dat horen we aan alle kanten. Als een leerkracht thuis blijft, vangen wij het op", zegt Verweij. "Er komt een moment dat wij het niet op kunnen vangen. Wij hebben namelijk een drie keer zo groot probleem als het onderwijs." Dat blijkt uit eigen onderzoek van de opvangbranche van begin dit jaar.

We schreven eerder al dat de inspectie van de GGD Gooi en Vechtstreek steeds vaker overtredingen van de wet constateert, omdat er te weinig medewerkers aanwezig zijn.

Nieuwe wetgeving heeft het personeelsprobleem volgens Verweij nog groter gemaakt. Sinds 1 januari dit jaar moet er per drie baby's één medewerker aanwezig zijn. Dat was één op vier. Bij oudere kinderen hoeven er juist minder medewerkers te aanwezig te zijn. Alleen in de praktijk zorgt dat niet voor verlichting. "Dat is een doekje voor het bloeden."

Angst en spanning

Het leidt volgens haar ook tot hogere werkdruk en onzekerheid onder medewerkers in de kinderopvang. "De angst en spanning in het werk als je collega zomaar wegvalt. Mensen worden moe in hun werk, het plezier verdwijnt en maakt het werk minder prettig. Het werkt ook naar ouders en kinderen. Daar maken we ons zorgen over."

Ook wethouder van Laren Karin van Hunnik vindt het personeelstekort bij de kinderopvang zorgelijk. Als voorzitter van het regionaal overleg jeugd en onderwijs spreekt ze daar ook met andere gemeenten over. "Absoluut staat het ook op onze agenda. We hebben daar alleen geen rol, maar er moet wel voor een oplossing gezocht worden."

Kaartenhuis

De oplossing moet volgens Willy Verweij uit Den Haag komen. De wet moet opnieuw bekeken worden. Wat haar betreft wordt de 'baby-maatregel' in elk geval tijdelijk teruggedraaid en wordt er groepshulp ingezet die de medewerkers kan helpen. "De wet was bedoeld om het kwaliteit te verbeteren, maar het dreigt een kaartenhuis te worden."

Ze heeft ook in Den Haag gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden, maar tot nu toe nog zonder resultaat. "Ik zei in het begin dat ik gewoon boos was, maar ik ben eigenlijk meer teleurgesteld. Teleurgesteld in de overheid dat we geen erkenning krijgen."