Bedrijfspand Rozenburg ontruimd vanwege brandende batterijen

ROZENBURG - Een bedrijfshal in Rozenburg is vanmiddag enige tijd ontruimd geweest vanwege brand. Tientallen werknemers stonden daardoor enige tijd op straat.

Het gaat om het pand van logistiek dienstverlener Independent World Service aan de Changiweg, onder de rook van Schiphol. Vlak voor het middaguur vloog in het pand een pallet met batterijen in brand, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland op Twitter.

Rond 12.10 uur was het vuur onder controle, waarna het personeel weer aan de slag kon. Dankzij het snelle optreden van de brandweer is de schade beperkt gebleven. Er is niemand gewond geraakt.