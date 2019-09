Grote vraag naar gratis opgeknapte kinderfietsen: "Tuin en schuur staat vol"

ZWAAG - Het gaat bijzonder goed met de actie van Mans Semler en Jan Kooijman uit Zwaag. De twee heren knappen het hele jaar al gratis fietsen op. Nu de vraag steeds groter wordt en de heren veel spullen hebben, zijn ze op zoek naar een nieuwe opslagruimte. "We zijn druk aan het zoeken, want het past niet meer in de achtertuin", aldus Mans Semler.

Zowel de tuin als de twee schuren van Mans staan vol met onderdelen. Daardoor kunnen ze het bijna niet meer vanuit huis regelen en zijn ze nu op zoek naar een opslagruimte. "We hebben de gemeente ingeschakeld om voor ons een geschikte ruimte te vinden", vertelt Mans aan NH Nieuws. "Ook zijn we in gesprek met enkele particulieren."



Vorig jaar startten zij met hun initiatief en knapten Mans Semler en Jan Kooijman gratis kinderfietsen op die zij weggaven aan minderbedeelde kinderen, als cadeau voor Sinterklaas of Kerst. Dit jaar is de vraag naar dit soort fietsen explosief gestegen. "Vorig jaar gaven we 167 kinderfietsen weg, dit jaar al 125 stuks", aldus Mans tegenover NH Nieuws.



Niet alleen maar kinderfietsen

"We hebben besloten om het hele jaar door te werken. Ook hebben we een monteur gevonden die samen met ons de fietsen opknapt." Om nog meer kinderen te helpen, hebben ze nog een extra verandering doorgevoerd. "We maken naast kleine kinderfietsen nu ook fietsen voor kids tot veertien jaar."



De mannen zetten zich in voor mensen die het niet zo breed hebben. Mans vertelt daarover: "We willen iets terug doen. Ik liep tot afgelopen april zelf ook bij de Voedselbank, dus ik weet hoe die mensen het hebben. We hopen dat deze actie aanslaat en dat we veel mensen kunnen helpen."



Bekijk hier de reportage die we in november maakten met Mans Semler: