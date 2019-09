Voetbalclub Hippolytushoef is apetrots op hún Oranje-debutant Donyell Malen

HIPPOLYTUSHOEF - Ze glimmen van trots bij voetbalvereniging V.V. Succes in Hippolytushoef. Wieringer Donyell Malen is door coach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands Elftal, dat morgenavond speelt tegen Duitsland. Malen speelt nu bij PSV, maar maakte zijn eerste voetbalmeters bij de club op Wieringen.

"Hij was 5 jaar oud toen hij met zijn opa hier naar de club kwam", vertelt zijn eerste voetbaltrainer Sietzo IJzer. De coach is inmiddels 87 jaar oud, maar weet het nog als de dag van gisteren: "Het viel meteen op dat hij goed kon voetballen. Je ziet het aan hoe ze omgaan met de bal."

Warme band

Malen heeft nog regelmatig contact met zijn oude club, waar hij eigenlijk maar heel kort speelde. Hij vertrok richting HVV Hollandia in Hoorn, ging via Ajax naar Arsenal en zit nu dus bij PSV.

Maar zijn eerste club is Malen nooit vergeten. "We hebben hier de Gerard Klaver Tribune", vertelt vrijwilliger Diana IJzer, de nicht van de trainer. "Je kunt hier een stoel kopen op de nieuwe tribune en ook Donyell heeft hier een stoel." Ook komt de PSV'er regelmatig terug voor officiële gelegenheden. De warme band verklaart trainer IJzer als volgt: "Dat zal wel iets Wierings zijn."

Iets meer lef

IJzer is er erg trots op dat zijn pupil het nu, al die jaren later, zover heeft geschopt dat hij bij de selectie van Oranje zit. "Ik ga zeker kijken morgenavond. Hopelijk staat hij in de basis, maar dat hangt er vanaf hoe Koeman wil gaan spelen natuurlijk. En hij mag wel iets brutaler worden nog. Iets meer lef."