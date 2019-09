Vader Insiya moet moeder 10.000 euro per dag betalen

AMSTERDAM - De vader van de in 2016 ontvoerde Insiya moet een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen aan de moeder van het meisje.

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten, meldt Het Parool. Dit bedrag geldt voor elke dag dat vader Shehzad Hemani het meisje bij haar moeder vandaan houdt. Hemani dient de dwangsom te betalen vanaf het moment dat de uitspraak hem in India bereikt. De som kan oplopen tot in totaal een miljoen euro.

Insiya werd in september 2016 op gewelddadige wijze uit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer gehaald. Daarna is ze naar India gebracht, waar ze sindsdien bij haar vader woont. Hij is, ondanks verzoeken van het OM, nooit verhoord. India weigert hem uit te leveren.