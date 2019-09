Automobilist in 's-Graveland betrapt met drugs en groot geldbedrag

'S-GRAVELAND - Agenten hebben afgelopen week op het Noordeinde in 's-Graveland een automobilist aangehouden die onder invloed was van de softdrug qat. Dat meldt de politie.

De man, een 33-jarige Amersfoorter, viel in Nederhorst den Berg al op door gevaarlijk rijgedrag. De agenten besloten de man te achtervolgen. Toen ze de man met zijn auto in 's-Graveland aan de kant zetten, zagen ze een zakje met qat naast hem liggen. Qat is een softdrug van takjes en bladeren waar de gebruiker op kauwt. Dit geeft een opwekkend effect.

Drugshandel

De agenten onderzochten de auto en vonden nog zes zakjes met de drug, een weegschaal en ruim 1.100 euro aan briefgeld. Het vermoeden was daarom dat de man handelde in de softdrugs, maar de hoeveelheid qat bleek onder de strafbare grens van 200 gram te liggen.

Voor de grote hoeveelheid briefgeld had de man geen verklaring. De politie heeft het geld in beslag genomen op verdenking van witwassen.