Tycho (20) hoopt naar de Nederlandse records toe te skiën

BOVENKARSPEL - De 20-jarige Tycho Hof uit Bovenkarspel is al Nederlands kampioen waterskiën, maar hoopt eind deze maand ook de records te verbreken op het NK. "Het moet wel kunnen", vertelt hij met een bescheiden lach.

Tycho leeft heel erg toe naar het komende NK waterskiën in het Brabantse Handel. Het wordt gehouden op een plas waar hij normaal gesproken ook traint. "Dat gaat wel lekker en ik voel me goed", zegt hij.

De top van zijn sport traint veel in het buitenland omdat daar de omstandigheden beter zijn. Hier in Nederland wordt voornamelijk in Handel getraind. Dat is volgens Tycho ook de beste plek. "In Noord-Holland is eigenlijk geen geschikte plek te vinden. Je kan er natuurlijk wel waterskiën, maar niet op mijn niveau."

Jong geleerd

Tycho begon al op zeer jonge leeftijd met oefenen en dat komt door zijn vader die de sport ook beoefent. Sindsdien kan de jonge Bovenkarspeler zich geen leven zonder deze sport voorstellen. "Het is zo'n lekker gevoel als ik op het water sta. Er gaat zoveel door me heen als ik door de lucht vlieg. Het is gewoon heel vet", vertelt hij glunderend.

Twee jaar geleden vertrok Tycho naar de VS en studeerde daar aan de University of Louisiana om zich verder te ontwikkelen als waterskiër. Na anderhalf jaar daar te zijn geweest, besloot hij terug te gaan naar Nederland en sindsdien traint hij weer op zijn oude stek in Handel.

Op 28 november worden daar de Nederlandse en Beneluxse kampioenschappen waterskien gehouden en hoopt Tycho zijn titel te verdedigen en records te verbreken. Maar stiekem droomt hij ook nog van het EK. "Er is wel veel concurrentie, dus dat is wel moeilijk. Maar het zou moeten kunnen."