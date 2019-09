21-jarige Bram moet maandag beginnen met zijn studie, maar is nog steeds dakloos

AMSTERDAM - Student Bram van Vliet is al anderhalf jaar dakloos omdat hij zijn huur niet meer kan betalen. Volgende week maandag begint hij aan zijn nieuwe studie Evenemententechniek in Amsterdam, maar daar ziet hij vanwege zijn omstandigheden tegenop. ‘Het is bijvoorbeeld lastig om je op een toets te concentreren, als je niet weet waar je dezelfde dag kan slapen.'

Hij is een extreem geval, maar de woningnood en de hoge huurprijzen eisen vaak het eerst zijn tol bij jongeren en studenten.



Zo ook dus bij Bram. Twee jaar geleden moest hij zijn ouderlijk huis in Kockengen verlaten toen zijn moeder naar de gevangenis moest. "De vriend van mijn moeder had ook nog eens een hennepplantage op zolder die werd opgerold. De huisbaas gooide iedereen eruit. Ik was toen al negentien en kon geen kant op."

720 euro voor 20m2

Sindsdien is Bram dakloos. Hij trok naar Amsterdam omdat hij hier kennissen heeft. Het eerste half jaar had hij een kamer in Nieuw-West. "Die huur was 720 euro, dat was erg veel, ook als er wat huursubsidie vanaf werd gehaald. Voor 20 vierkante meter is het erg veel, als je dakloos bent geweest dan kan je niet zo lang zo’n huur betalen."

Nu leeft hij dus van bank naar bank bij vrienden, een situatie die uiteindelijk ook eindig is. Een woning vinden voor de 650 euro per maand die Bram kan missen, lukt vooralsnog niet. Volgende week begint hij aan zijn nieuwe studie, en dat maakt de situatie nog lastiger. "Het zou fijn zijn als er een maatschappelijk werker op school is die ik mijn situatie uit kan leggen, maar dat is ook niet een echte oplossing. Ik moet gewoon wel gaan studeren."

"Wet creëert onzekere positie voor huurders"

Ook Gert Jan Bakker van stichting !WOON ziet dat de zwakkere groepen, jongeren en studenten, nu in de knel komen. "Voorheen duurde het even voor je een kamer had, maar nu horen we verhalen van mensen in de dertig, die niet anders kunnen dan woningen delen. Je kan zo je leven niet opbouwen, geen gezin stichten."

Volgens Bakker ligt de oplossing voor de woningproblematiek in Den Haag. "Het vorig kabinet heeft de WOZ-waarde in het huurpuntensysteem geïntroduceerd."

Kleine huurwoningen van rond de 50 m2 komen hierdoor vaak uit in de particuliere huursector, wat de prijs weer doet stijgen. "Ook zien we een stijging van tijdelijke contracten. Huurders worden zo in een hele onzekere positie geplaatst. En dat gebeurt gewoon door wetgeving, dat zou best eens mogen worden herzien."