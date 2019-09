'Blauwe reiger' Meindert over het beheren van Hoogkarspels bekende Facebookgroep

HOOGKARSPEL - De Facebookgroep 'Je bent een blauwe reiger als..' is dé plek voor de inwoners uit Hoogkarspel om hun wel en wee met elkaar te delen. Met maar liefst 4.275 leden is het beheren van de groep best een klusje geworden voor beheerder Meindert Homan. "Maar ik ga net zo lang door tot ik het niet meer leuk vind", aldus Meindert.

Meidert kwam op het idee om een Facebookgroep op te richten toen een jongen uit Oudewater in Hoogkarspel kwam wonen. Die jongen had daar ook 'zo'n groep' gehad en leek het leuk als dat er in Hoogkarspel ook zou komen. "Maar hij was import en hij vond wel dat iemand uit het dorp dat moest gaan doen. Zodoende richtte Meindert "Je bent een blauwe reiger als.." op in 2013.

De 'blauwe reiger' verwijst naar een straatnaam in Hoogkarspel. Die naam is geadopteerd door de inwoners en nu word je als inwoner uit Hoogkarspel een 'blauwe reiger' genoemd.

In de eerste dagen van de oprichting was Meindert vooral zelf bezig met het plaatsen van foto's en het uitnodigen van zijn eigen vrienden op Facebook. "Maar dat groeide al snel enorm en er kwamen steeds meer mensen bij", vertelt hij. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot 4.200 leden. "Er zitten ook veel geëmigreerde mensen bij die graag op de hoogte willen blijven en alles volgen."

Uren op de fiets door weer en wind

Een uit de hand gelopen hobby lijkt het inmiddels wel te worden. Meidert zit op drukke dagen urenlang op de fiets om verhalen te maken, door weer en wind. "Dan krijg ik een bericht van een ouder iemand die nog een historische foto heeft liggen van het dorp. Die haal ik dan met de fiets op, breng ik naar huis om in te scannen en vervolgens fiets ik weer terug." Naast aangeleverde foto's, zet hij zelf ook vaak genoeg iets op de pagina. "Als ik dan door het dorp fiets en ik zie iets opvallends, dan maak ik daar zelf ook een foto en bericht van." Daarnaast is Meindert in het dagelijks leven er vooral druk mee om op te letten dat niemand 'rommel en reclame plaatst' in de Facebookgroep.

Elkaar afkatten

"Mensen blijven over het algemeen wel aardig tegen elkaar. Soms herken je een vervelende reactie van een bepaald persoon en dan denk ik gewoon 'ach, daar heb je die jankerd weer'. De kunst is om daar dan overheen te lezen", vertelt hij. "Maar als iemand echt vervelend doet, dan verwijder ik hem of haar. Laatst was er een man die in scheiding lag met zijn vrouw en dan in de groep haar volledig ging afkatten. Daar is het niet voor bedoeld. Of jongelui die dan 'harde dingen' zeggen. Die vraag ik eerst om normaal te doen, maar vaak worden ze boos op mij dus dan moet ik ze wel verwijderen, want ook dat is niet de bedoeling." Volgens Meindert zijn die tijden alleen wel voorbij. "Dat was in het begin vooral zo. Dat is nu wel een stuk minder."

Vooral ouderen vinden de groep erg leuk. "Er zijn er heel veel lid geworden. Ze vinden het prachtig. Ze kunnen alle verhalen van vroeger ook erg smeuïg vertellen. Dat is leuk."

Te snel rijden en gevonden voorwerpen

Waar het meeste over wordt gepraat in de groep? "Over gevonden voorwerpen en spullen die mensen kwijt zijn. Maar ook over de evenementen zoals van Hoogkarspel 700 jaar, de kermis of geklaag over de plannen van het nieuwe stadhuis. Over te snel rijden, de ijsclub, woningbouw. Eigenlijk over van alles."

Het blijft voor Meindert gelukkig wel een plezierige taak om het allemaal bij te houden. "Ik vind het echt leuk om te doen. Het is ook grappig, want mensen kennen mij nu en zeggen me gedag, maar ik weet soms niet wie dat dan is. Ze kennen me dan van 'de groep'. Ik heb er in ieder geval een bredere kennissenkring aan overgehouden. En ik ga net zo lang door, zo lang ik het leuk blijf vinden."