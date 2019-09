Nieuwe 'Witte Woede': zorgmedewerkers roepen via sociale media op tot protest

AMSTERDAM - Werknemers uit de zorgsector willen op 14 september een grote demonstratie houden in Amsterdam. Via sociale media wordt 'iedereen uit de zorg' opgeroepen naar de hoofdstad te komen.

Aanleiding voor de demonstratie zijn de vele problemen in de zorg. Zo willen de medewerkers betere arbeidsvoorwaarden, een lagere werkdruk en een hardere aanpak tegen agressie. Ook willen ze dat de zogenoemde BIG II-wet van tafel gaat en dat hun vak aantrekkelijker wordt gemaakt voor jongeren.

"De rek is er uit. De werkdruk is bizar. Rutte roept maar dat het geld tegen plinten opklotst, maar waar is dat geld dan?", laat de organisatie weten aan NH Nieuws. "Niemand heeft meer puf voor demonstraties. Maar dit moet gebeuren."

De organisatie hoopt op een herhaling van de Witte Woede-protesten uit 1989. Toen trokken duizenden zorgmedewerkers - in het wit - naar Den Haag, na een oproep in de krant. Nu wordt via Whatsapp- en Facebookgroepen hetzelfde geprobeerd.

Witte Woede-protesten in Den Haag, 1989 (Foto: ANP)



De demonstratie wordt nadrukkelijk niet georganiseerd in samenwerking met vakbonden, maar voor en door zorgmedewerkers zelf. "Van GGZ tot kraamzorg, van thuiszorg tot verpleegkundigen en de daklozenopvang: iedereen is uitgenodigd."

De manifestatie start om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam. Daarna wordt er in optocht gelopen naar het Museumplein. Deelnemers worden opgeroepen om in (wit)uniform te komen.