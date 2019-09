De Peiling: Pedagoog vindt je kind te veel ‘pamperen’ een vorm van kindermishandeling

NOORD-HOLLAND - Opvoeders en docenten slaan alarm: veel jongeren kunnen niet meer met teleurstellingen omgaan. De beschuldigende vinger gaat naar ouders die prinsen en prinsesjes creëren. Dat zorgt voor problemen als de kinderen volwassen zijn.

Alles wegpoetsen

Curling-ouders worden ze genoemd, naar de sport waarbij met een bezem elke oneffenheid moet worden weggepoetst. Curling-ouders maken complete schoolwerkstukken voor hun kind, betalen zich suf baan huiswerkbegeleiding, kopen Cito-toetsen op Marktplaats en stampen de antwoorden erin. Of regelen bij de voetbal- of hockeycoach dat zoon- of dochterlief tóch in de selectie kom.

Averechts effect

"Dergelijke acties doen ouders ongetwijfeld voort uit liefde, maar het werkt averechts", zegt pedagoog Ingeborg Dijkstra in het Algemeen Dagblad. "Als ouder wil je je kind voorbereiden op volwassenheid. Als jij altijd alles regelt voor je kind voorkom je dat het zelfstandig kan worden, dat het leert omgaan met tegenslagen en teleurstellingen."

Kindermishandeling

Dijkstra noemt het een vorm van kindermishandeling. Een stevige uitspraak, vindt ze ook zelf, maar: "Het is alsof je de vleugels van een vogel afknipt. Met het pamperen van je kind bereik je dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wilt: dat je kind uitgroeit tot een zelfstandige volwassene."

Prestatiedruk

Toch is deze opvoedstijl van moderne ouders wel te verklaren, vindt Dijkstra: "Als ouder wil je nu eenmaal het beste voor je kind. Bovendien wil je niet het verwijt krijgen dat je ‘te weinig betrokken’ bent. Ouders zijn, ook door die enorme druk op prestaties, soms in paniek. En dat is echt anders dan de tijd waarin ik opgroeide. Ik kan me niet herinneren dat er ook toen zoveel druk lag op presteren en toetsen.’’

Wat vind jij?

Leggen moderne ouders hun kinderen te veel in de watten? Hoe ging dat vroeger bij jouw eigen opvoeding? We horen het graag!





