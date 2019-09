Eerste symptomen 'Corsokoorts' al duidelijk zichtbaar in Winkel: "Het is hevig"

WINKEL - Nog twee en een halve week te gaan en dan staat het Bloemencorso van Winkel op het programma. Dat betekent dat de beroemde Corsokoorts bezit neemt van het dorp. Gisteravond konden de bouwteams van de praalwagens uitkiezen welke kleur Dahlia's ze nodig hadden.

"Ik schat dat we toch wel weer 1,3 of 1,4 miljoen bloemen gaan bestellen", vertelt Mark 'De Bloemenman' Langedijk van de organisatie. Deelnemers konden gisteravond in zijn proeftuin kijken welke kleur bloemen ze het mooist vinden. Die worden daarna in grote partijen besteld in het zuiden van het land.

"De Koorts? Die is alweer hevig", vertelt één van de deelnemers. Met lange lijsten vol bloemennamen en bestelnummers wandelen ze door de bloemenvelden. "Ik heb ongeveer 30m2 nodig". Het ziet er gelukkig goed uit wat de hoeveelheden bloemen betreft. Bij corso's van de zomer elders in het land was de voorraad krap.

"De kwaliteit is goed. Het was inderdaad even droog maar de laatste tijd is er gelukkig wel weer wat regen gevallen", vertelt Langedijk, "Op 19 september komen de bloemen hier in Winkel aan en worden ze verdeeld. Daarna is het aan de ploegen om tot in de late uurtjes door te werken"

"Onze wagen is al klaar", zegt één van de jeugddeelnemers, "Het wachten is nu op de bloemen en dan kunnen we hem gaan versieren" Het zal nog flink doorwerken worden. Het Bloemencorso wordt gehouden op zondag 22 september.