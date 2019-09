Suikerbietenoost beter dan vorig jaar: "Regen rooit lekker!"

HOOFDDORP - Het zijn drukke tijden voor boeren die suikerbieten verbouwen. De bietencampagne is begonnen en dus moeten de komende tijd alle suikerbieten worden gerooid. Jaco de Jeu neemt NH Nieuws mee over 't land: "We beginnen nu vroeg, maar we zien nu al goede bieten, grote hoeveelheden ook."

De bietenrooimachinist werkt deze week de grond van boer Van der Vlugt in Hoofddorp. In totaal gaat het om zo'n 12 hectare grond. Dat is zo'n 1000 ton aan suikerbieten die worden geoogst. "We ontbladeren eerst de bieten. Dan snijden we de koppies eraf. Daarna trillen de scharen de bieten de grond uit. Die worden gereinigd en komen dan met een ringband bovenin de bunker."

Bietencampagne

De bietencampagne duurt van begin september tot begin januari. Verspreid over die periode leveren boeren suikerbieten die naar de fabriek gaan. Boer Van der Vlugt is dus als een van de eerste aan de beurt. "Je zou misschien een week langer willen wachten totdat je gaat oogsten, want de bieten groeien nu heel erg hard", legt Robert Verberg, teeltbegeleider van de Suiker Unie uit. "Alleen hebben we de bieten ook nodig, omdat we al suikerbieten willen verkopen. De suikervoorraden zijn bijna op, dus we gaan nu ook bieten rooien."

Jaco doet ongeveer een uur over het rooien van één hectare grond. Hij legt uit hoe het proces verder gaat. "De kiepwagen komt er af en toe even onder. En dan gooien we ze even in die kieper. Daarna komt de kieper de bieten ophalen die naar de fabriek gaan, waar we er weer suikerklontjes van maken."

Betere oogst dan vorig jaar

Dit jaar is de oogst waarschijnlijk beter dan vorig jaar, omdat er meer regen is gevallen. "De vooruitzichten zijn goed. We zien de bieten op de gerooide percelen boven de grond komen. De verwachting is dat we ongeveer 80 ton tot 85 ton netto gaan rooien dit jaar. En dat zijn mooie opbrengsten."

Vochtige grond is dus gunstig voor de bieten. En ook voor de rooiers is het een pretje. "Als de grond wat hard is, dan zit ik een beetje te trillen in het hok, en dan heb ik wat meer last van breuk. Nu het een klein beetje geregend heeft, merk je meteen dat die grond wat zachter is. Dan rooit het even lekkerder", aldus Jaco de Jeu.

Vrijdag moet de klus in Hoofddorp geklaard zijn: dan worden de suikerbieten opgehaald om naar de fabriek te gaan.