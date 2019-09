Bekendste brug van Purmerend weken afgesloten door defect

PURMEREND - Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Purmerendse Melkwegbrug vanaf maandag 9 september afgesloten voor fietsverkeer. De schatting is dat de afsluiting zo’n 5 tot 6 weken zal duren.

Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de boogbrug. Fietsers, snorfietsers en scootmobielen worden omgeleid via de Sluisbrug. Deze omleiding wordt aangegeven met borden. Vanaf de andere kant van Purmerend kan de Jan Blankenbrug als omleiding gebruikt worden.

Lees ook: Brand in historisch pand in Purmerend



Een uniek onderdeel van de brug is defect waardoor de brug met spoed gerepareerd moet worden. De levertijd van het nieuwe onderdeel is 5 à 6 weken. Daarna wordt het onderdeel vervangen, dit duurt maximaal één week.

Lees ook: Purmerendse producer YoungKio (19) scoort record met Old Town Road

De brug is tijdens deze periode buiten gebruik omdat deze open gezet moet worden. Dit vanwege afspraken met de provincie dat de scheepvaart niet langer dan een week gehinderd mag worden. De brug is sinds afgelopen maandag afgesloten voor vaarverkeer.

Werkzaamheden aan gedeelte Sluisbrug

Vanaf maandag 9 september starten ook de werkzaamheden aan de Sluisbrug, waardoor één van de twee rijbanen afgesloten is. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om ervoor te zorgen dat het omgeleide (fiets)verkeer veilig gebruik kan maken van deze brug.