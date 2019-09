Een boek voor kickboxtrainer Big Mike: "Vertrek Badr Hari deed me pijn"

AMSTERDAM - Hij is vooral bekend als de man die Badr Hari groot maakte en wordt door sommigen zelfs gezien als de beste kickbokstrainer ter wereld. De biografie van Mike Passenier, oftewel 'Big Mike', werd deze week gepubliceerd. Het gaat grote prestaties en over de duistere kant van de sport.

"Ten eerste had ik natuurlijk nooit verwacht dat een schoffie uit de Ploegstraat een eigen boek zou krijgen", grapt de kickbokstrainer in gesprek met AT5. Maar over het resultaat kan hij tevreden zijn. Journalist Wilson Boldewijn heeft zijn verhaal zo opgeschreven, dat Passenier "er helemaal weer in zat."

Toch was het nog wel eens lastig om 'Big Mike' alle hoofdstukken te laten controleren. Hij is nou eenmaal niet zo'n fanatieke lezer, vertelt Boldewijn. "Dan zei hij: Ik heb het geprobeerd, maar ik viel in slaap in het vliegtuig."



Inmiddels ligt het boek in de winkels. Vlak voor de publicatie was er nog een opvallende ontwikkeling. Big Mike hoorde toen van zijn pupil Badr Hari dat hij hun samenwerking wilde stoppen. En dat na dertien jaar.

"Je kunt het ook positief bekijken", vindt Passenier. "We hebben een hele mooie tijd gehad. Misschien waren we over een half jaar wel met knallende ruzie uit elkaar gegaan. Dat was een grote smet op onze verdiensten geweest. Maar ook op het kickboksen, want er kijken zoveel mensen als hij moet vechten."

Toch heeft het hem wel pijn gedaan, geeft Big Mike toe. Als Hari toch besluit om terug te komen, zou hij dan ook wel even twijfelen. "Dan moet ik wel nadenken: wil ik dat weer. Dat moet ik dan even op een rijtje zetten."

Criminele wereld

Het boek gaat niet alleen in op Mike's grote prestaties, er wordt ook aandacht besteed aan een wat meer duistere kant van de vechtsport. Boldewijn vond het belangrijk om de aantrekkingskracht van de kickbokswereld op criminelen mee te nemen.

"Je moet het ook niet mooier maken dan het is. De vermenging met het criminele circuit heeft de Amsterdamse vechtsportwereld al heel lang", stelt hij. Ook Mike heeft daar te maken mee gehad. Zo trainde hij Melvin Manhoef, een bokser die zelfs is opgepakt door Interpol tijdens een kickboksevenement in Kroatië.

Overval of kickboksen

"Ik zie gewoon een geweldige atleet staan", vertelt Passenier daarover. Hij zorgde er daarom op een opvallende manier voor dat Manhoef bij hem ging trainen. "Als je een overval pleegt, twee jaar de bak in moet en bij terugkomst ligt er een miljoen op je te wachten. Zou je dat doen?" Vroeg hij aan de bokser.

Manhoef bleek daar niet zijn hand voor om te draaien. Daarop vervolgde Big Mike: "Maar als je nou in plaats daarvan naar de sportschool gaat en naderhand ligt er een miljoen er voor je?" Een alternatief dat de kickbokser wel aansprak. Hij ging daarom uiteindelijk ook een samenwerking met Passenier aan.

Holleeder

Manhoef was niet de enige crimineel die Passenier trainde. Hij werkte bovendien met topcriminelen als Gwenette Martha en Willem Holleeder. De trainer bekijkt dat vooral zakelijk. "Ik vraag daar niet naar. Ik wil het gewoon over trainen hebben", vertelt Big Mike. "Ze betalen mij met hetzelfde geld als waarmee ze naar de Albert Heijn gaan."