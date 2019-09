20.000 lachgasballonnen bij Amsterdamse demonstratie ondanks lachgasverbod

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam staat niet toe dat er morgenavond lachgasballonnen worden uitgedeeld tijdens een demonstratie. Lachgasverkoper Deniz Üresin wil desondanks gewoon zijn 20.000 ballonnen gaan uitdelen bij de Stopera om zo te protesteren tegen het aan banden leggen van de lachgasverkoop. "Het maakt mij alleen maar bozer."

De gemeente heeft hiertoe besloten 'vanwege een realistische kans op wanordelijkheden'. Als er tijdens de demonstratie toch lachgas wordt uitgedeeld, volgt er een dwangsom. De hoogte van de dwangsom deelt de gemeente alleen met Üresin, maar volgens die laatste kan die oplopen tot honderdduizend euro.

Lees ook: Gemeente Amsterdam opent jacht op lachgasverkopers

Ook de aanwezigheid van gasflessen of voertuigen waarmee je gasflessen kan vervoeren (bakfietsen, red.) wordt niet toegestaan. Üresin is verzocht om zijn demonstratie te verplaatsen naar de achterzijde van het stadhuis aan het Waterlooplein, zodat de hoofdingang van de Nationale Opera toegankelijk blijft.

20.000 ballonnen

Üresin benadrukt tegen mediapartner AT5 dat ondanks de dreiging van de dwangsom, hij de demonstratie morgen gewoon door laat gaan. Inclusief 20.000 ballonnen. "Het gaat gewoon door, want dit is niet zomaar een demonstratie, hier zitten diep emotionele redenen achter. Ik voel mij vernederd door mijn eigen overheid. Wiet en alcohol wordt gedoogd, ze praten over het legaliseren van MDMA, maar wij worden tegengewerkt", zegt een verongelijkte Üresin.

Hij zegt op dit moment nog in gesprek te zijn met de burgemeester.

Verkoopverbod

Burgemeester Femke Halsema kondigde deze week aan de verkoop van lachgas aan te pakken. De boetes op de verkoop van lachgas kunnen oplopen van 95 euro tot een ton. Desondanks zei de ondernemer gisteren na een gesprek op het stadhuis gewoon door te willen gaan met de verkoop.

Lees ook: Neuroloog OLVG ziet verdriedubbeling lachgas-patiënten: "Gevolgen kunnen rampzalig zijn"

Dankzij een maas in de regelgeving verkoopt Ufogas, het bedrijf van Üresin, al maanden lachgas op straat. Daar is eigenlijk een vergunning voor nodig. Maar omdat de ondernemer juridisch bezorger is en geen verkoper, kon er niet tegen worden opgetreden.

Beroerte

Üresin zelf is afgelopen maandag in het ziekenhuis opgenomen geweest. Hij had een lichte beroerte, maar hij denkt niet dat dat iets met lachgas te maken had. "Ik ben vermoeid, ik ben maandenlang dag en nacht aan het werk geweest en heb weinig geslapen", legt hij uit. Inmiddels is hij weer helemaal opgeknapt.