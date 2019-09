Auto crasht tijdens wilde achtervolging in Amsterdam

Agenten zetten de achtervolging in nadat hij doorreed bij een algemene verkeerscontrole. Vanuit daar reed hij op zeer hoge snelheid de Basisweg op, waar hij in botsing kwam met een vrachtwagen en vervolgens tegen een stoplicht aan knalde. De vrachtwagenchauffeur bleef hierbij ongedeerd.

Volgens een getuige waren er snel heel veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder ambulances, politiewagens en meer dan tien motoragenten. Volgens een woordvoerder van de politie kwam dit omdat er toevallig nog veel motoragenten in het gebied aanwezig waren toen er melding werd gedaan van de ingezette achtervolging. De ambulances werden opgeroepen omdat de klap waarmee het voertuig tot stilstand kwam nogal hard was.

Tas met geld

Na het ongeluk is de man door agenten uit de auto gehaald en meteen in de boeien geslagen. Bij inspectie van het voertuig werd ook een tas met contant geld gevonden. Over de identiteit van de aangehouden man kan de politie nog niets zeggen.

Hij wordt verdacht van het doorrijden bij een verkeerscontrole en het negeren van een rood verkeerslicht. Ook wordt nog onderzocht of hij onder invloed was.