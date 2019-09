Zoon overleden brugslachtoffer boos over rapport Veiligheidsraad: "Ik had toch gelijk"

ZAANSTAD - "Als de situatie beter was ingericht, had mijn moeder nog geleefd", dat zegt Wesley Fontijn. Zijn moeder kwam in 2015 om bij het dramatische ongeluk op de Den Uylbrug in Zaandam. Hij heeft "gemixte gevoelens" over het vandaag gepubliceerde rapport van de onderzoeksraad: "Ik had dus gelijk, daarom ben ik ook boos."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid legde vandaag een keiharde conclusie op tafel: gemeente Zaanstad doet nog steeds te weinig. De beloofde technische verbeteringen zijn er nog altijd niet gekomen.

Lees ook: Onderzoeksraad: gemeente Zaanstad doet nog altijd te weinig na brugdrama's



Dit was naar aanleiding van het brugdrama op 28 november van vorig jaar. Die dag liepen een 77-jarige man en zijn 78-jarige echtgenote over de Bernhardbrug, toen die plotseling openging. Ze vielen beiden van grote hoogte naar beneden. De vrouw klapte op het asfalt en de man kwam in de Zaan terecht. Ze raakten zwaar gewond.

Plotseling open

Drie jaar eerder overleed Marijke Fontijn, de moeder van Wesley, toen de brug waarover zij fietste plotseling openging. "Ze stond op de brug toen een brugwachter op afstand de knop indrukte om de brug te openen", zei hij destijds tegen NH Nieuws. Hij kwam al met een waslijn aan verbeterpunten voor de bruggen.



Laksheid

"Het is wéér gebeurd door laksheid", zegt Wesley vandaag tegen NH Nieuws over het rapport. "Als ze (de gemeente, red.) er wel goed werk van hadden gemaakt, als ze de juiste stappen genomen hadden en veiligheidsmaatregelen hadden getroffen... dan was dit niet gebeurd."

Zaanstad zegt nu de conclusies uit het rapport te omarmen. "Wij trekken samen op met de Onderzoeksraad en andere instanties om tot een goede landelijke normering te komen om de veiligheid van inwoners bij het gebruiken van beweegbare bruggen te waarborgen."

Het zou volgens Welsey 'erg dom zijn om er niets aan te doen'. Bekijk hier zijn hele reactie: