Racefans willen dolgraag autosportmuseum: "We gaan door tot het bittere einde"

ZANDVOORT - In een leegstaande ruimte van het Zandvoortse gemeentehuis zijn drie raceliefhebbers een archief gestart. Uiteindelijk moet dat uitgroeien tot een heus nationaal autosportmuseum, maar zo ver is het voorlopig nog niet.

De drie enthousiastelingen hebben allemaal een achtergrond in de wereld van het autoracen, en willen de historie niet verloren laten gaan. "Het is vooral een kwestie van passie", legt Machiel Kalf uit. Hij is de secretaris van de kersverse stichting. "Je wilt die passie van vroeger weer beleven, en een plek hebben om met anderen in diezelfde passie samen te komen."

Leegstand in gemeentehuis

In de ruimte staan dozen vol racehistorie. In de archiefkasten liggen oude tijdschriften, foto's en filmopnamen bewaard en aan de muur prijkt binnenkort de eerste poster uit 1954. In de droom van een autosportmuseum moeten uiteindelijk ook auto's te bewonderen zijn. "Daarover zijn we in gesprek", zegt Kalf. "Een architectenbureau heeft het gemeentehuis al bekeken en opgemeten, het zou haalbaar moeten zijn." De voordeur is precies breed genoeg om de auto's naar binnen te rijden.

Lees ook: Eerbetoon aan eerste Nederlandse Grand Prix-coureurs in Zandvoorts Museum

Het leegstaande deel van het Zandvoorste gemeentehuis zou namelijk de locatie moeten worden, als het aan de liefhebbers ligt. En dat is onzeker: de gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het idee. Marc de Bruijn, voorzitter van de ambitieuze groep, zit daar niet zo mee. "We hebben goed contact met de gemeente tot nu toe, en ik verwacht dat het alleen maar beter gaat worden."

Het zouden bovendien drie vliegen in één klap kunnen zijn. Kalf: "We verbouwen een leegstaand gedeelte van het gemeentehuis als museum, op de bovenverdiepingen kunnen sociale huurwoningen komen en in het oude gedeelte zit dan nog steeds de publieksdienst van de gemeente."

Lees ook: Coureurs van Zandvoortse supermarkt racen door winkel

De heren weten niet precies wat nu de volgende stap is, maar wachten het af. "We hebben onze plannen aan het college voorgelegd", verklaart De Bruijn. "Het is even afwachten wat voor reactie we daar op krijgen." Mocht dat positief zijn, willen ze direct aan de slag. "Eerlijk is eerlijk, we zijn niet meer de jongste. Daarom hebben we gezegd dat we uiterlijk 1 januari 2021 een definitief plan willen hebben hoe we dit alles gaan doen", aldus de voorzitter.

Doorbijten

Mocht de gemeente geen toestemming geven voor de ambitieuze plannen, dan zoeken de initiatiefnemers gewoon verder naar een nieuwe locatie. "Het moet sowieso in Zandvoort", vindt Kalf. "Hier komt alles samen." De Bruijn voegt toe: "We hebben onze tanden er in gezet, en we gaan gewoon doorbijten."