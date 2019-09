21-jarige man aangehouden voor gewapende overvallen in Alkmaar

ALKMAAR - Er is vorige week een 21-jarige man aangehouden voor een gewelddadige overval met pistool in Alkmaar op tien januari. De verdachte stapte in de auto 46-jarige Alkmaarder, eiste geld en beschoot hem ook. Daarna zou hij mogelijk in een andere auto zijn gestapt om een 64-jarige vrouw te beroven.

Het gaat om een man zonder vast woonadres, laat de politie weten.

Het mannelijke slachtoffer zat op tien januari in zijn auto - die stond geparkeerd bij de Wendelaarstraat - toen de verdachte ineens bij het hem in de auto stapte. Die eiste geld van de Alkmaarder en toen het slachtoffer de auto uit wilde vluchten, werd hij door de verdachte beschoten en geraakt. De man raakte lichtgewond.

Lees ook: Politie zoekt getuigen van gewapende overvallen in Alkmaar

Een paar uur kwam er een soortgelijke melding binnen bij de politie, maar dit keer aan de Heilooërdijk/Corfstraat. De 64-jarige vrouw reed langzaam ter hoogte van een tankstation, toen er ineens een man bij haar in de auto sprong. Hij richtte een vuurwapen op de Alkmaarse en eiste geld van haar. De dader wist vervolgens spullen van het slachtoffer te stelen.



De politie zoekt nog steeds getuigen van die tweede beroving.