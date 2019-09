Dodelijk slachtoffer bij steekpartij in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - De jonge man die gisteravond werd neergestoken bij een flat in Amsterdam, is vandaag overleden. De politie is nog altijd op zoek naar de twee mogelijke daders.

Het steekincident vond gisteravond plaats rond 19.15 uur. Het slachtoffer werd direct gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen kwam naar buiten dat het slachtoffer in kritieke toestand verkeerde. Maar in de loop van de ochtend is hij alsnog overleden.

Gezocht wordt naar twee relatief kleine verdachten, waarvan bekend is dat ze donkere kleding aan hadden en een capuchon droegen. Ze vluchtten in de richting van de Bijlmerdreef. De politie vraagt mensen die informatie hebben over het incident om contact op te nemen.

Meer geweld Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost hebben de afgelopen tijd meer geweldsincidenten plaatsgevonden. Zo werd in juli de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien doodgeschoten. In augustus vonden er in het stadsdeel nog drie schietincidenten plaats binnen een week. Bovendien raakte een persoon twee weken geleden lichtgewond bij een steekincident. Inmiddels werd al twee keer een mars tegen geweld gehouden in Zuidoost.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



