Heerhugowaardse bliksemsnel bestolen door babbelend trio

HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard is een vrouw slachtoffer geworden van een bliksemsnelle babbeltruc. De 73-jarige Heerhugowaardse werd tijdens het boodschappen doen door drie vrouwen van haar portemonnee beroofd.

Buiten vragen de vrouwen de weg naar het station. Als het slachtoffer daarna in haar tas kijkt is haar portemonnee weg. De betrapte daders zetten het op een rennen. Waarschijnlijk rent het trio direct door naar de bank, want slechts een paar minuten later is er al 500 euro van de bankrekening van het slachoffer getrokken.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



