Hilversumse tasjesdief vol in beeld dankzij behulpzame windvlaag

HILVERSUM - Een vrouw op leeftijd uit Hilversum is tijdens haar vaste boodschappenrondje beroofd van haar tas met daarin haar portemonnee en pinpas. Dat gebeurde op 23 april van dit jaar. Omdat de twee daders nog altijd niet gepakt zijn, heeft de politie extra informatie naar buiten gebracht over de brutale straatroof.

Het slachtoffer wordt op de bewuste dag door twee personen gevolgd. Nadat ze bij een supermarkt aan het Noordse Bosje is geweest, loopt ze richting de 's Gravelandseweg. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze voor en na het winkelbezoek wordt gevolgd door deze twee onbekenden.

Roze sjaal

Dit jonge duo grist de tas uit de handen van de vrouw die even op een muurtje zit uit te rusten. Even later wordt er in Utrecht geld opgenomen met de pinpas van het slachtoffer. De dievegge doet haar best om haar gezicht met een roze sjaal te bedekken, maar door een windvlaag wordt de sjaal weg geblazen en is de vrouw vol in beeld.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



