Een extreem duur gratis bloemetje: duizenden euro's gestolen van bejaarde vrouw (89)

DIEMEN - Een 89-jarige vrouw uit Diemen is slachtoffer geworden van een babbeltruc door twee onbekende vrouwen. De politie zoekt getuigen.

Op 13 mei wordt het slachtoffer gebeld door iemand die zich voordoet als lid van een ouderenorganisatie. Ze willen de vrouw een bloemetje aanbieden en klinken erg betrouwbaar. Nietsvermoedend neemt de vrouw het 'vriendelijke aanbod' aan en even later staan er inderdaad twee dames met de beloofde bos ruikers voor de deur.



Dure smaak

Op dat moment wordt haar pinpas gestolen, de politie vermoed dat eerder op de dag haar pincode al is ontfutselt. Diezelfde dag worden twee vrouwen op beveiligscamera's vastgelegd waar ze de pinpas van het slachtoffer aan het plunderen zijn. Het duo heeft een dure smaak en de schade loopt in de duizenden euro's.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



