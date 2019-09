Gordon wil tóch weer zingen: 'Drank, drugs en medicijnen tastten mijn stem aan'

BLARICUM - Gordon wil weer zingen! De ex-zanger vertrekt naar eigen zeggen vandaag naar New York om zijn stembanden te laten nakijken bij 'de beste stemarts ter wereld'. "Door mijn drank en drugsmisbruik was mijn stem niet meer zoals ik ooit begon; terwijl zingen mijn grootste talent was. Ik wil kijken of ik mijn zangcarrière weer kan oppakken."

Dit schrijft hij in een post op zijn sociale media. Hij begint grappend dat hij naar Amerika gaat en dit keer níét om te shoppen of voor een musical: "Ik laat mijn stembanden wellicht behandelen daar."

Hij is openhartig over de afgelopen periode, die hij in een afkickkliniek doobracht. "Ik heb zoveel overwonnen en ben veel over mezelf te weten gekomen. Ik heb m’n waardigheid weer hervonden, na rockbottom te zijn geweest." Twee weken geleden verliet hij die kliniek. Hij was zes kilo afgevallen en overwon er zijn diabetes type II, schreef hij destijds.

In 2016 besloot de BN-er 'definitief' te stoppen met zingen. Hij zegt op zijn veertiende 'volledig onverwacht' te zijn begonnen met zingen en bouwde een carrière op die hem de roem en rijkdom brachten waarvan hij droomde, zo schrijft hij.

Drank en drugs

In zijn post is hij ook open over de echte reden dat hij stopte: "Mijn stem was niet meer zoals toen ik ooit begon. Door verkeerde medicijnen, die bijwerkingen gaven zoals heesheid of stemverlies, maar ook door een ernstig ongeval waar ik een gehoorbeschadiging opliep. En heel eerlijk: ook door overmatig drank en drugsmisbruik. Noodgedwongen heb ik afscheid moeten nemen van wat ik het liefste deed en dat was zingen."

Gordon zou haast Gordon niet zijn als hij tussen zijn woorden door ook niet even een sneer uitdeelt naar collega's. "Ik wilde niet meer, omdat velen grappen maakten over mijn stem. Waaronder collega's die zelf met een playbackband het land ingaan en mijn talent in twijfel trokken."

Trijntje

Maar één collega is hij juist dankbaar: mede dankzij Trijntje Oosterhuis heeft hij nu weer moed om te zingen. "Zij gaf mij de liefde voor muziek terug. Zoals Trijntje haar jurk weer wilde passen, wil ik 'Kon ik maar even bij je zijn’ weer zingen in de originele toonhoogte."

Hij onthult meteen de naam van zijn eventueel nieuwe album. "Ik schreef in de kliniek zeven mooie, steengoede liedjes waarvan één 'De heling' heet en zo noem ik dan mijn eventuele comeback album volgend jaar."

De toekomstige (?) zanger heeft er volle vertrouwen in. "Ik ben nu sterk genoeg om al die negatieve commentaren te weerstaan en op zoek te gaan naar dat wat ik het beste kan en dat is zingen. Als deze arts mij kan bevestigen dat die stem er nog altijd is en niet is beschadigd in de loop der jaren, zal ik vechten voor een volledig herstel en terugkeren op het podium!"