Noodrem kopen? NS zet onderdelen oude Sprinter-treinen in etalage

HAARLEM - Binnenkort te koop: 1.329 noodremmen, 4.416 klapstoeltjes en bijvoorbeeld 1.386 stoelen uit de 1e klas. De Nederlandse Spoorwegen halen vanaf eind dit jaar 40 oude Sprinters definitief van de rails. Losse onderdelen uit de treinstellen verkoopt NS aan geïnteresseerde kopers.

Wie wil er thuis niet een noodrem van de NS aan de muur hebben hangen? Of een mooi zitje van eersteklas stoelen? Kiepprullenbakken in het toilet? Liefhebbers kunnen deze producten binnenkort op de markt verwachten. De Nederlandse Spoorwegen ontmantelen de Sprinters en geven de onderdelen een tweede leven om zo 11,7 miljoen kilo afval te besparen en mee te werken aan een circulaire economie.

Honderdtallen

Voor de treinenliefhebber is hier één probleem hierbij: NS verkoopt de onderdelen alleen aan bedrijven en het liefst in zo groot mogelijke aantallen tegelijk. Alleen de noodzakelijk te maken kosten voor bijvoorbeeld demontage en logistiek worden doorberekend aan kopers. Per item is een minimum prijs en aantal bepaald.

Bij veel producten geldt een minimale afname van 100 stuks. Bijvoorbeeld bij de 1e klas treinbanken. Bij 2e klas treinbanken en bij klapzittingen is de minimumhoeveelheid zelfs 200. Maar er zijn ook producten die in kleinere hoeveelheden gaan. Bijvoorbeeld schuifdeuren die gebruikt worden tussen twee bakken van een trein. Die gaan per 20 stuks, meldt de site Treinreiziger.nl.

Hufterproof

De treinonderdelen zijn niet alleen geschikt voor kantoorinrichting en meubilair, maar ook als bouwmateriaal. Want bijvoorbeeld de treinramen, treindeuren en scheidingswanden zijn hufterproof, voldoen aan strenge veiligheidseisen en gemaakt om 100 jaar mee te gaan, aldus de NS.

Een aantal van de volgens de NS 'Collector Items'



Particulieren kunnen de onderdelen dus niet direct opkopen en dan is het hopen dat de onderdelen later alsnog worden aangeboden. Wel kunnen ze op 21 september in Haarlem voorbeelden zien van hoe onderdelen van NS-treinen worden hergebruikt. Dan is de werkplaats Trein modernisering Haarlem open voor publiek.