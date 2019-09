Nieuwe start voor brandweer IJmuiden: "We zijn nu sneller bij een brand"

IJMUIDEN - De vrijwillige brandweer van IJmuiden kan vanaf vandaag met vier in plaats zes brandweerlieden uitrukken. Een groot voordeel omdat de spuitgasten sneller op pad kunnen.

"Een enorme winst", zegt ploegchef Raymond Pikee. "We werken hier met vrijwilligers, die gewoon een baan hebben. Dan is het pure winst als je er maar vier nodig hebt en niet hoeft te wachten tot nummer vijf en nummer zes er ook zijn." Om met een kleiner team naar een brand te mogen, hebben de vrijwillige brandweermannen een intensieve training gevolgd. Gisteravond kregen ze de certificaten overhandigd in de kazerne in de Eenhoornstraat.

Weerslag op je privéleven

De nieuwe flexibiliteit is ook handig vanwege het teruglopende aantal vrijwilligers. Vroeger stonden mensen te trappelen om bij de brandweer te gaan, maar tegenwoordig blijkt het lastig om nieuwe mensen aan te trekken. Pikee: "Het heet vrijwillige brandweer, maar we verwachten natuurlijk wel dat je er bent als het er op aankomt. In deze kazerne met 130 uitrukken per jaar heeft dat zijn weerslag op je privéleven."

Rob Christiaans werkt inmiddels al een kwart eeuw als vrijwilliger bij de IJmuidense kazerne. Daarvoor kreeg hij eerder nog een onderscheiding opgespeld van burgemeester Frank Dales. Christiaans heeft ervaren dat zijn brandweerwerk soms te kosten gaat van zijn sociale leven. Toch vindt hij het belangrijk te blijven doen. "Het is mooi je bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap."

Adreline

Burgemeester Dales riep mensen op zich aan te melden als vrijwilliger. Kort daarvoor had hij een in scene gezet brandje op het terrein van de kazerne geblust, een symbolische actie ter markering van de nieuwe start. Dales: "Mooi om dit te kunnen doen. De adrenaline spuit door je bloed. Een bijzondere ervaring. Ik kan het iedereen aanraden: mensen, ga bij de vrijwillige brandweer. Het is mooi werk en geeft een goed gevoel."