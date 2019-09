Tweeling (8) vlogt geld voor verbouwing van kinderafdeling Dijklander Ziekenhuis bij elkaar

HOORN - De 8-jarige Iris en Britt zijn hebben het startsein gegeven voor de verbouwing van de kinderafdeling van het Hoornse Dijklander Ziekenhuis. Met steun van veel West-Friezen hebben de zussen, beter bekend als 'de vloggende tweeling', geholpen om de benodigde 300.000 euro in te zamelen om de verbouwing te betalen.

Zelf had het ziekenhuis het geld niet, dus besloten medewerkers van de kinderafdeling zelf een inzamelingsactie te starten met hulp van Britt en Iris.

Nu anderhalf jaar later kan de verbouwing beginnen, door de vele donaties. "Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad. Je verzint zo'n plan en dan opeens staan de bouwbedrijven op de stoep. Fantastisch", vertelt mede-initiatiefnemer en verpleegkundige Linda Steltenpool.



'Ziekenhuis moet een thuis voor kinderen zijn'

De tweeling glimt van trots en voelt ook waarom de verbouwing zo belangrijk is. "Omdat het voor kinderen een thuis moet zijn." Linda vult aan: "We willen meer licht van buiten en meer open ruimtes zodat kinderen beter kunnen spelen."

De komende zeven weken wordt er hard gewerkt om alles klaar te krijgen. Als alles volgens plan verloopt zal de nieuwe kinderafdeling op 8 november open gaan.