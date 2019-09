Lange file op A7 na kop-staartbotsing met vrachtwagen en auto

ZUIDOOSTBEEMSTER - Op de A7 bij Zuidoostbeemster is vanochtend een ongeluk gebeurd. Een automobiliste raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog een lange file van een half uur.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Vermoedelijk ging een inhaalmanoeuvre van de automobiliste niet helemaal goed, waardoor de vrachtwagen haar wagen van achteren aanreed. De auto belandde vervolgens in de berm.

De file in de richting van Zaandam is fors. Naar verwachting neemt de vertraging snel af.