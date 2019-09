De Peiling: 'Er mogen geen nieuwe fastfoodrestaurants geopend worden'

NOORD-HOLLAND - Het aantal fastfoodrestaurants stijgt in rap tempo. Burger King, McDonalds, KFC en en andere ketens openen steeds meer vestigingen. Voedingsdeskundigen zijn bezorgd over het oprukkende fastfood. Slechts een enkele gemeente probeert de groei te stoppen. Ben jij het eens of oneens met de stelling: Er mogen geen nieuwe fastfoodrestaurants geopend worden.

Stijging van 20 procent

Uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners blijkt dat het aantal restaurants van ketens als McDonald’s, Burger King en KFC in vijf jaar met bijna 20 procent steeg. De verwachting is dat die groei doorzet. Langs verschillende snelwegen in het land, verrijzen naar Amerikaans model fastfood-courts, met een bundeling van soms wel zes restaurants.

Foodcourt Hoorn

Zo wordt er bij Hoorn langs de vernieuwde Westfrisiaweg gewerkt aan een foodcourt bij bedrijventerrein Zevenhuis, met restaurants van McDonald’s, De Beren, Kentucky Fried Chicken, Febo en Subway. Daarnaast krijgt Spare Rib Express een plek in de tankshop bij de benzinepomp. Bij McDonald’s, Febo, KFC en Subway komt ook een drive-in. McDonald’s is al gevestigd langs de A7 bij de afslag Hoorn, maar ziet ’zeker nog plek’ voor een tweede vestiging, ook al is die maar op vijf kilometer afstand.

Gemeenten

Het Algemeen Dagblad vroeg zorgwethouders in Nederlandse gemeenten of er beleid is om de groei van fastfoodrestaurants te remmen. Ruim 90 procent van de zorgwethouders zegt dat er geen beleid om het aantal restaurants met ongezond voedsel te beperken. "Schrikbarend’, vindt Sjoerd van de Wouw van voedselwaakhond Foodwatch. Hij wijst op stijgende zorgkosten door toenemend overgewicht en ongezond voedsel. "De meeste wethouders steken kennelijk liever de kop in het zand.”

Eigen verantwoording

Van de wethouders die niets doen, zien sommigen fastfood niet als probleem. Vooral VVD-bestuurders vinden het niet aan de overheid om te bepalen wat consumenten eten. Andere gemeenten wijzen op de sociale functie van een snackbar in de wijk, of op de banen die een snelwegrestaurant oplevert.

Wat vind jij?

Moet de groei van fastfoodrestaurants een halt worden toegeroepen of niet? Mag er pas weer eentje open als een andere sluit? Of ben jij juist heel blij met de komst van foodcourts langs snelwegen, waar je kunt kiezen tussen allerlei restaurants? We horen het graag van je!

