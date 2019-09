Actie grondpersoneel en catering KLM voorbij: stakers weer aan het werk

SCHIPHOL - De staking van het grondpersoneel en catering service (KCS) van KLM is achter de rug. Om 10.00 uur gingen de actievoerders na een staking van ongeveer twee uur terug naar hun werkplek. De werkonderbreking heeft gevolgen gehad voor elf retourvluchten: die konden niet worden uitgevoerd.

In totaal voerden er zo'n 850 werknemers actie voor een nieuwe cao. Mocht er na deze staking geen verandering in komen, dan heeft de vakbond aangegeven de acties op te schroeven naar vier uur. De catering service heeft toegezegd hier vooralsnog niet aan mee te doen, maar sluit niets uit.

Afgelopen maandag werd er door het grondpersoneel ook al gestaakt. Toen vielen er in totaal 62 vluchten van en naar Schiphol uit. Vergeleken met die actiedag bleef de schade vandaag beperkt: in totaal 22 vluchten werden geschrapt.

De vakbond onderhandelt al langere tijd met KLM over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, waaronder 15.000 medewerkers vallen. FNV wil een loonsverhoging van vier procent per jaar, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters.