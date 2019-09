Man levert handgranaat in op politiebureau Aalsmeer

AALSMEER - De politie op het bureau in Aalsmeer schrok zich gisteren een hoedje toen een man aan de balie meldde dat hij een handgranaat in zijn auto had liggen. "Die stond maar vijf meter van het bureau."

Onmiddellijk schoten de aanwezige dienders in de hoogste staat van paraatheid en schakelden een TEV'er (Team Explosieven Verkenning) in.

Bij inspectie van het projectiel bleek het om een 'echte Engelse handgranaat' te gaan, schrijft de politie op Facebook. Een geluk bij een ongeluk: de handgranaat bleek leeg, 'en kon niet meer ontploffen'.