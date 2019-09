Markerwaarddijk wordt opnieuw schoongemaakt vanwege stuifzand: weg blijft wel open

ENKHUIZEN - Opnieuw zijn veegwagens vanochtend de Markerwaarddijk opgegaan om de weg schoon te maken. Nog steeds waait er veel zand de weg op, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De weg blijft vooralsnog wel gewoon open voor verkeer.

De schoonmaakactie is vanochtend om negen uur begonnen. Grote delen van de dijk zijn al voorzien van een nieuwe laag grond waardoor het zand niet meer kan vervliegen. Maar bij de zandoevers, waar dit nog niet is gebeurd, is het nog steeds vrij spel.

Al langere tijd zorgt het zand, dat onderdeel uitmaakt van de dijkversterking, voor problemen. Meerdere malen moest de Markerwaarddijk volledig worden afgesloten. Half augustus moest de dijk zelfs twee dagen dicht voordat die weer begaanbaar was.

Uiteindelijk moet de nieuwe grond ervoor zorgen dat de zandverstuivingen definitief voorbij zijn. Maar Rijkswaterstaat heeft al aan NH Nieuws laten weten dat dit zeker tot begin oktober gaat duren. Hoe lang de werkzaamheden vandaag duren is nog onduidelijk.