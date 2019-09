Mogelijk explosief achtergebleven na mislukte plofkraak Amsterdam

AMSTERDAM - De kruising van de Johan Huizingalaan met de Pieter Calandlaan in Amsterdam is op het moment afgezet. Dit omdat er mogelijk een explosief is achtergelaten bij een mislukte plofkraak nabij het Sierplein.

Tussen 4.30 uur en 5.00 uur vannacht hoorden omwonenden een harde knal. Toch slaagde de plofkraak niet. Op foto's is namelijk te zien dat er een draad uit de geldautomaat aan de Pieter Calandlaan hangt.

De politie bevestigt dat er een mogelijk nog een explosief in de geldautomaat zit. Op dit moment is de Explosieven Opruimingsdient Defensie (EOD) bezig om de automaat te onderzoeken.

Bus 18, 62, 63 rijden voorlopig om in verband met de afzetting.

Toenemend aantal plofkraken

Gisteren schreef AD dat het aantal plofkraken in 2019 al bijna net zo hoog is als het aantal over heel 2018. Net als in dit geval wordt overigens lang niet bij alle plofkraken buit gemaakt.



"Alles wat je zegt over de slagingskans kan criminelen weer aansporen, maar het is zeker zo dat het overgrote deel van de plofkraken mislukt", zegt Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tegen de krant.