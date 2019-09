Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto in Middenmeer

MIDDENMEER - Een scooterrijder is vanochtend op de Flevoweg in Middenmeer zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Op foto's is te zien dat de schade aan de scooter groot is.

Volgens een getuige is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. Wat de aard van de verwondingen is, is niet bekend.