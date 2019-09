Bewoners vastgebonden bij woningoverval in Amstelveen

AMSTELVEEN - De bewoners van een woning aan de Godfried Bomanslaan in Amstelveen zijn bij een gewapende overval een tijdlang gegijzeld.

Drie overvallers drongen rond 5.00 uur het huis binnen en bedreigden de twee bewoners met een vuurwapen. Ze werden vervolgens vastgebonden.

Mogelijke vluchtauto

Het is niet bekend of de drie mannen iets buit gemaakt hebben. Mogelijk zijn zij er na de overval vandoor gegaan in een witte Volkswagen. Die auto werd niet veel later teruggevonden op de Nesserlaan. De wagen was net niet te water geraakt. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vluchtauto.

Wel is zeker dat een van de slachtoffers van de woningoverval gewond is geraakt en aanspreekbaar naar een ziekenhuis is gebracht. De andere bewoner raakte niet gewond.

De politie vraagt getuigen zich te melden.