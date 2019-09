Wateroverlast in Amstelveen: auto's en lantaarnpaal weggezakt

AMSTELVEEN - Er is flinke wateroverlast ontstaan op de Alpen Rondweg en de Monte Rosa in Amstelveen. De straten staan blank doordat er een waterleiding is gesprongen, zo vertelt een getuige.

Twee auto's zijn hierdoor weggezakt, hetzelfde geldt voor een lantaarnpaal. De brandweer is momenteel ter plaatse om het probleem op te lossen. Het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren.

Ondertussen krijgen omwonenden alleen bruin water uit hun kraan, aldus de getuige.