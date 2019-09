Steeds vaker onvoldoende medewerkers op Gooise kinderopvang

LAREN - De inspectie van de GGD Gooi en Vechtstreek constateert steeds vaker dat er te weinig personeel aanwezig is op kinderopvangcentra, zo blijkt uit de rapporten van de toezichthouder sinds 2017. Een van de redenen volgens de opvangorganisaties is dat ze erg moeilijk aan personeel komen. Medewerkers die om die reden ouders moeten vertellen dat er geen plaats is, riskeren een scheldkanonnade.

Het is elke dag puzzelen met medewerkers en kinderen, zo vertelt Willy Verweij van Kinderopvang Kidswereld uit Weesp. "Daar zijn we wel twee uur per dag mee bezig." Door de krappe arbeidsmarkt is ze soms genoodzaakt leidinggevenden of kantoorpersoneel op groepen te zetten.

Ook Harmke Willemsen van de GGD constateert de laatste jaren vaker dat opvangorganisaties krap in hun personeel zitten. Samen met haar collega's controleert ze regelmatig of de 250 kinderdagopvangorganisaties in de regio voldoen aan de wet. Eén van de zaken waar streng op wordt toegezien is of er voldoende medewerkers ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen op de groepen staan: de zogenoemde beroepskracht-kindratio (BKR). Willemsen: "Voor een verantwoorde en veilige kinderopvang is het van belang dat er genoeg beroepskrachten aanwezig zijn."

Dwangsom

De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeenten en die hebben de taak om te handhaven. De gemeente Laren deelde vorig week nog een boete van 1.500 euro uit aan De Kleine Prins, een kinderdagverblijf van Koningskinderen, omdat er te weinig medewerkers aanwezig waren. Volgens de kinderopvangorganisatie, waarvan niemand voor camera wil reageren, was dat gevolg van de late ziekmelding van een invalkracht.



De gemeente gaat daarbij niet gelijk over tot het opleggen van sancties, zo legt wethouder Karin van Hunnik uit. "We zijn al in gesprek sinds 2017. Ze hadden al eerder maatregelen moeten treffen en ik vind dat ze dat nu echt moeten doen." De wethouder heeft het idee dat dat nu ook gebeurt. Zo niet, dan hangt het kinderdagverblijf per nieuwe overtreding een dwangsom van 5.000 euro boven het hoofd.



Het is geen uitzondering dat er een overtreding van de beroepskracht-kindratio is. Uit de inspectierapporten van de GGD in de regio Gooi en Vechtstreek blijkt dat er ten opzichte van twee jaar geleden vaker overtredingen voorkomen, waarbij te weinig medewerkers op een groep staan. In 2017 werd dat bij buitenschoolopvangorganisaties (BSO's) en kinderdagverblijven 6 keer geconstateerd, in 2018 liep dat aantal op naar 21 en in halvewege dit jaar staat de teller al op 10. De GGD onderzoekt niet wat de reden is, maar geeft wel aan dat de wet met name voor de allerjongsten is aangescherpt. In het geval van baby's gaat het om één medewerker per drie baby's en dat was één op vier.

Medewerker uitgescholden

Bij Kinderopvang Kidswereld in Weesp zijn ze niet verbaasd over de toename. De opvang heeft zelf vanwege personeelsgebrek groepen op woensdag en vrijdag geschrapt. Dat is een moeilijke beslissing, omdat de vraag naar opvang enorm is. "Wij willen goede opvang leveren, maar wij voelen ook de druk en zien ook de druk van ouders. Een planningsmedewerker wordt regelmatig uitgescholden door de telefoon, omdat er gewoon geen plaats is. Tegelijkertijd voelen we ook met deze mensen mee", aldus Willy Verweij. Het kinderdagverblijf mag uitbreiden, maar ziet daar voorlopig vanaf omdat extra personeel gewoonweg niet te vinden is.



De GGD hoort ook dat de arbeidsmarkt krap is en tegelijkertijd de vraag groot, maar vindt dat geen verzachtende omstandigheid voor het niet voldoen wet als het gaat om de aanwezigheid van voldoende medewerkers. "Het gaat om de veiligheid van de kinderen." Volgens Harmke Willemsen hebben de organisaties zelf de keuze of het risico nemen om in de problemen te komen. "Bij heel veel kinderopvangcentra gaat het goed. Je kan er als organisatie ook voor kiezen om niet meer kinderen aan te nemen dan de personele capaciteit aan kan óf zorg dragen voor een grotere flexibele schil."